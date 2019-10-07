سيرين عبدالنور في المسبح بآخر أيام الصيفية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور قد قررت توديع الصيف بأجازة سريعة قضتها في أحواء عائلية مع أسرتها بأحد المنتجعات السياحية بجونيه.

سيرين شاركت الفانز بصورة لها من داخل المسبح، معربة عن اشتياقها للشتاء بتعليق كتبت فيه: «آخر ايام الصيفية .... رغم انو الصيف حلو بس انا من عشاق الشتوية مين متلي؟»، حيث تراوحت آراء متابعيها ما بين مفضل لأجواء الشتاء الباردة على حر الصيف، وآخرين يفضلون حرارة الصيف على برد الشتاء القارس وأجوائه الحزينة.

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من ناحية أخرى، اثيرت شائعة قوية حول وجود مسلسل جديد يتم التجهيز له حالياً، تشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السوري باسل خياط، على أن يكون من إخراج رامي حنا، وإنتاج ايغل فيلمز، وفي الوقت الذي أكدت فيه سيرين مشاركتها في المارثون الرمضاني لعام 2020، لم تصرح بأي تفاصيل حول العمل المنتظر.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.