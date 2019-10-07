نادين تحسين بك: لهذا طلبت الطلاق.. وابنتي عقاب ربنا لي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية نادين نسيب بك عن سر انفصالها عن زوجها عازف الكمان وسيم الإمام لأول مرة، مؤكدة أنها هي من طلبت الانفصال بشكل رسمي.

نادين قالت: «اتفقنا على الانفصال بعد أن صار هناك برود كتير في علاقتنا»، مضيفة: «هو محترم وراقي ولكن الانفصال كان اقتراحا في البداية والحياة صارت روتينية وأنا من وضعت حدا لهذا البرود فاقترحت الانفصال ووصلنا لهذه النتيجة».

النجمة السورية أكدت-خلال حلولها ضيفة على الفنان السوري باسم ياخور في برنامج «أكلناها» أن علاقتها الآن بزوجها كأصدقاء، أفضل من حياتهما كزوجين.

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«التمرد» هي الصفة التي ورثتها «لمارا»، وهي الابنة الوحيدة لنادين عن والدتها، حيث أكدت الفنانة السورية أنها كانت متمردة إلى الحد الذي جعل والدها يعاقبها ذات مرة بفصلها في غرفة خاصة بعيدا عن باقي غرف المنزل.

«لمارا» جاءت لتأخذ بثأر أسرة الفنانة بحسب نادين التي قالت بعفوية: «الله بعتلي ياها عقاب لي عشان أنا كنت معذبة أهلي جاية تاخد بطار أهلي فيني».

من ناحية أخرى، تستعد نادين تحسين لتصوير مسلسل جديد بعنوان «عهد الدم» من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا، وذلك أمام النجم السوري باسل خياط.