كندة علوش تعنف متابعيها برسالة شديدة اللهجة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة السورية كندة علوش قد ضاقت ذرعاً من التعليقات المسيئة التي يكتبها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وقررت توجيه رسالة حادة لمتابعيها، وطلبت منهم التزام الأدب وتوخي الدقة في اختيار ألفاظ تعليقاتهم.

كندة كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: «كلامك عالسوشيال ميديا هو واجهتك انا مابشوف وشك بقرا كلامك.. كلامك هو وشك وصوتك وحضورك وتربيتك وأخلاقك»، واضافت: «خلي كلامك محترم نضيف حلو وراقي لانو بيعبر عنك حتى اذا حابب تنتقد او تشتكي انتقد باحترام وبأدب الملافظ سعد عبر عن رأيك بكل الحرية الي بالكون بس اختار الفاظك ومفرداتك وأسلوبك».

يُذكر أن كنددة علوش اوقفت نشاطها الفني مؤقتاً للتفرغ لرعاية ابنتها الوحيدة «حياة» التي انجبتها نوفمبر الماضي، حيث كان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر.