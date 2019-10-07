بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة المغربية بسمة بوسيل قد اقنعت زوجها، الفنان المصري تامر حسني بالتخلي عن شرطه للزواج منها باعتزال الفن ، وأصبح في مقدورها العودة للغناء مرة أخرى.

نجمة ستار أكاديمي كانت قد تخلت عن حلمها باحتراف الغناء رغم موهبتها وقدراتها الصوتية القوية، وذلك حتى اتمام زواجها من نجم الجيل الذي اشترط عليها اعتزال الفن والتفرغ لتأسيس أسرة، حيث تم الإعلان عن زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي.

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ورغم انشغال بسمة بالعمل في مجال تصميم الأزياء والتجميل، ظل حلم الغناء يرواغها، حتى أنها كانت كل فترة تنشر مقاطع فيديو لأغاني زوجها بصوتها، وذلك حتى فاجأت محبيها حديثاً، ونشرت مقطع فيديو، قدمت فيه الأغنية الفرنسية si t’étais là للفنانة لوزان أميرا.

الفيديو حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال أيام قليلة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول قرار بسمة بالعودة للغناء عبر اغنية أجنبية وليست عربية، وعما إذا كانت تنوي طرح أغاني خاصة بها خلال الفترة المقبلة.