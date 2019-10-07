جمال سليمان يلتقي ابنه بعد شهر غياب.. شاهد حرارة اللقاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعرب الفنان السوري جمال سليمان عن سعادته بلقاء ابنه الوحيد «محمد» بعد فترة غياب عنه وصلت لشهر.

جمال نشر صورة تجمعه بابنه، ظهر فيها الفنان السوري يحتضن «محمد»، معلقاً عليها: «ما شفنا بعض من شهر. كان الشوق كبير و اللقاء سعيد»، حيث عكست قوة ابتسامة النجم السوري مدى سعادته بلقاء ابنه، كما لفت أغلب متابعي جمال بأن ابنه أصبح قريب الشبه له.

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يُذكر أن جمال سليمان تزوج من رنا محمد سلمان ابنة وزير الإعلام السوري السابق عام 2003، وقد رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «محمد» عام 2009.

من ناحية أخرى، شارك جمال سليمان في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «زي الشمس» أمام دينا الشربيني وريهام عبدالغفور، سوسن بدر، أحمد السعدني، أحمد داود، وغيرهم، بالإضافة لمسلسل «حرملك» أمام باسم ياخور، سلافة معمار، صفاء سلطان، جيني إسبر، درة، وغيرهم، وهو العمل الذي يستعد جمال سليمان لتصوير الموسم الثاني منه خلال الفترة المقبلة.