هبة مجدي في أول ظهور مع عائلتها.. لن تصدق الشبه بينهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هبة مجدي جمهورها بصورة حديثة تجمعها بعائلتها، في أول ظهور لهم.

هبة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تضع تاج عل رأسها، وسط أفراد عائلتها، وأرفقتها بتعليق: “العائلة”.

جمهور الفنانة المصرية لاحظوا وجود شبه كبير يجمعها بكل أفراد عائلتها، ودعوا الله أن يديم علاقتهم الطيبة.

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وكانت الفنانة المصرية هبة مجدي قد شاركت متابعيها مؤخرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستحرام، بأول صورة لطفلتها دهب من الفنان محمد محسن.

ويبدو أن هبة قد تراجعت عن قرار إخفاء ابنتها عن الإعلام ولكنها رغم ذلك لم تكشف عن تفاصيل وجهها كاملة.

الصورة ظهرت فيها هبة مجدي، وخلفها زوجها الفنان محمد محسن، وبينهما ابنتهما دهب ويظهر جزء من وجهها وعلقت عليها قائلة: “العائلة أولا”.

وطالبها جمهورها بنشر صور أكثر وضوحًا لابنتها دهب التي بدت في غاية الجمال بملامحها شقراء القريبة لنعومة وجمال والدتها.