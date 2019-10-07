- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية هبة مجدي جمهورها بصورة حديثة تجمعها بعائلتها، في أول ظهور لهم.
هبة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تضع تاج عل رأسها، وسط أفراد عائلتها، وأرفقتها بتعليق: “العائلة”.
جمهور الفنانة المصرية لاحظوا وجود شبه كبير يجمعها بكل أفراد عائلتها، ودعوا الله أن يديم علاقتهم الطيبة.
وكانت الفنانة المصرية هبة مجدي قد شاركت متابعيها مؤخرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستحرام، بأول صورة لطفلتها دهب من الفنان محمد محسن.
ويبدو أن هبة قد تراجعت عن قرار إخفاء ابنتها عن الإعلام ولكنها رغم ذلك لم تكشف عن تفاصيل وجهها كاملة.
الصورة ظهرت فيها هبة مجدي، وخلفها زوجها الفنان محمد محسن، وبينهما ابنتهما دهب ويظهر جزء من وجهها وعلقت عليها قائلة: “العائلة أولا”.
وطالبها جمهورها بنشر صور أكثر وضوحًا لابنتها دهب التي بدت في غاية الجمال بملامحها شقراء القريبة لنعومة وجمال والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي في أول ظهور مع عائلتها.. لن تصدق الشبه بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.