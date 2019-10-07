شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الفنانة ريم عبد الله تصدم جمهورها بشكل جديد والان مع التفاصيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، صور للفنانة ريم عبد الله بعد عملية التجميل الأخيرة.
وأجرت الفنانة ريم عملية جراحية تجميلية في الوجه، ولكنّ الغريب في الأمر أنّ شكلها قد اختلف تمامًا عما كانت عليه وباتت مُقاربة في الشبه للإعلامية الكويتية أمل العوضي.
وأثار هذا الأمر الكثير من الدّهشة والتساؤلات من قبل المتابعين حول حقيقة اجراء ريم عبد الله عملية تجميل في وجهها.
وقد تبيّن بانّها بالفعل قد أقدمت على هذا، وقد تمّ نشر صورة لها بالمُقارنة مع أمل العوضي، وبات الشبه بينهما ملحوظ.
وتصدّر وسم #امل_العوضي ووسم #ريم_عبدالله، الترند على تويتر في المملكة العربية السعودية.
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