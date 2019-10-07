فساتين زفاف طوني ورد لعروس خريف وشتاء 2020

إنّه يوم زفاف فليسيتي.

هي سعيدة … وقلقة … ومتحمّسة !

ثوبها مليء بالبريق والدانتيل البهيج.

إنها محتارة. هل تختار الريش؟ أو الكشكشة؟

ها هي تضع عليها رداء أثيري. قلبها ينبض بسرعة.

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ها هي العروس تطل.

فيليسيتي هي حالة الإحساس التي ألهمت طوني ورد لمجموعته La Mariee لخريف 2020، التي عُرٍضَت في نيويورك خلال أسبوع البرايدل (الزفاف).

بعد عدد كبير من الرحلات، ولقاء عدد لا يُحصى من العرائس من جميع أنحاء العالم ومشاركتهن لحظات الفرح، وضعَ المصمّمُ خبرته في لبّ عمليّة خلق هذه المجموعة.

لقد لعبَ بأقمشةٍ متلألئة وتفاصيلَ مشرقة، بدءًا من الأبيض الناصع وصولًا إلى درجات ألوان ذهبية.

صوّر العروس التي تتمتع بخصر رفيع وطرحة كاتدرائية طويلة، وتلك التي تختار ثوبًا ضيّقًا مع تنورة قابلة للفصل. وتلك التي تفضّل خط الرقبة الكامل المنمّق، أو تلك التي تجد السعادة في ثوب الدانتيل بأكمام طويلة.

قصّات مختلفة، وأساليب مختلفة، والشعور واحدٌ وهو الإثارة المطلقة.