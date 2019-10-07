القبضُ على شبيهة أنجلينا جولي.. بتهمة الإباحية ونشر الفساد بين الشّباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت وكالة الأنباء شبه الرسمية الإيرانية "فارس" أنّ السلطات الإيرانية ألقت القبض على نجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ سحر تبر، والمعروفة بـ "شبيهة أنجلينا جولي"، بتهمة نشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد، بالإضافة إلى الترويج للعنف.

وأضافت الوكالة أنّ مكتب المدّعي العام في طهران تلقّى عددًا من الشّكاوى من قبل المواطنين يتّهمون بها تبر بالحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، بالإضافة لإهانتها المعتقدات الإسلامية مثل الحِجاب، ونشر الإباحية والفساد بين الشّباب.

وسارعت السلطات الإيرانية فور تلقّيها الشّكاوى بالقبض على تبر "21 عامًا" التي يتابعها أكثر من 10 آلاف شخص في حسابها على إنستغرام من أجل محاكمتها.

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يُشار إلى أنّ الفتاة سحر تبر كانت قد حقّقت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب إجرائها العديد من عمليات التجميل لتصبح شبيهة النجمة العالمية أنجلينا جولي.

وبالرّغم من تشوّه شكل تبر بسبب كثرة العمليات، التي حولتها إلى فتاة تشبه البلاستيك وغير حقيقية، بالإضافة لحرصها على الوصول إلى وزن جولي النحيل جدًا، إلا أنّها احتفظت بلقب شبيهة جولي الإيرانية وأصبحت نجمة على مواقع التواصل الاجتماعيّ في إيران، ولديها تأثير كبير على الشّباب والشّابات.