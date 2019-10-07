هل قصد وسام حنا انتقاد راغب علامة ووائل جسار بتغريدته الجريئة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتمد الممثل وسام حنا منذ مدة، استراتيجية جديدة، وهي استخدام صفحته الخاصة على تويتر للتعبير عن آرائه بحرية تامة.
وفاجأ الممثل وسام حنا متابعيه بنشر تغريدة صادمة مؤخرًا، أثارت امتعاض البعض وجاء فيها: "بس ماعم بقدر أفهم رخص بعض الفنانين اللبنانيين وتدخلن بشؤون معيشية واقتصادية ومصيرية لشعوب تانية... يا ريت بخصصوا مواقفن وشجاعتن لمشاكل بلدن. نحنا صرنا آخر العالم بالخلف، خلينا ننصح حالنا قبل ما ننصح غيرنا".
ورجح البعض أن يكون وسام حنا قد تقصد توجيه رسالة إلى كل من راغب علامة ووائل جسار.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل وسام حنا؛ إذ تحدث عن التغريدة التي نشرها مؤخرًا، متطرقًا إلى دوره في مسلسل" بردانة أنا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.