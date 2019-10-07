نجوم قدموا دور "جوكر".. بعضهم فشل وأحدهم انتحر بعد إنهاء العمل! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يرافق حكاية "جوكر" تاريخ غريب، فهي أكثر الشخصيات المزعجة في الأدب المعاصر، لكن أداء الفنان الراحل هيث ليدجر لشخصية "الجوكر" في فيلم The Dark Knight جعل إعادة تقديم الشخصية صعبًا، بسبب المقارنة التي ربما تأتي في صالح ليدجر المصنّف باعتباره أفضل من قدم جوكر.

نعرض لكم أبرز النجوم الذين لعبوا دور "جوكر"، وسط الاحتفاء بأداء البطل الجديد الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، وبراعته بتجسيد أشهر شرير في تاريخ السينما.