عروس بيروت: حبيبة فارس السابقة تظهر في القصر.. وداليا تتجه للسرقة خوفًا من الماضي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتسارع الأحداث في مسلسل عروس بيروت بشكل تصاعدي يوميًا، فبعدما اكتشفت الست ليلى "تقلا شمعون" مشاعر خادمتها بسمة "ليا مباردلي" لابنها جاد "جاد أبو علي"، طالبت رئيسة الخدم ربى "لينا حوارنة" بتدبير عريس لبسمة ومن ثم طردها من المنزل.

في المقابل لم توفر الست ليلى أي فرصة من أجل مضايقة ثريا "كارمن بصيص" زوجة ابنها الأكبر فارس "ظافر العابدين" وذلك من خلال إقصائها عن اختيار ديكور غرفة الطفل المنتظر، والتظاهر بالمرض لجعل فارس يصر على قيامها بالأمر.

وعلى صعيد آخر كشفت الحلقات السابقة عن سر خطير في حياة خالة ثريا السيدة داليا "رانيا سلوان" خاصة ماضيها، والذي له علاقة بمقتل شقيقتها وزوجها؛ إذ اتضح أن داليا كانت تعمل راقصة وتسببت بموت شخص حاول الاعتداء عليها ليقوم أحد المقربين منه بالانتقام منها عن طريق قتل شقيقتها وزوجها "والدي ثريا"، وبعد ظهور هذا الشخص في حياة داليا من جديد وتهديده لها بدفع الأموال أو كشف الحقيقة لثريا، اضطرت الأولى أن تسرق من مجوهرات نايا "مرام علي" زوجة خليل الضاهر "جو طراد".

ويبدو ان الأحداث القادمة من المسلسل ستشهد تغييرات خطيرة خاصة بعد ظهور رنا " ماري تيريز معلوف" حبيبة فارس السابقة من أجل الكشف عن وجود ابن غير شرعي لفارس الضاهر والذي لا يعلم عنه أحد شيئًا؛ ما سينقل الأحداث لمنحنى جديد خاصة في علاقة ثريا وفارس، خاصة أن الحلقة الماضية انتهت بوجود رنا داخل القصر ورؤية فارس لها.