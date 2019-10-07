شكرا لقرائتكم مساعدة دي نيرو تتهمه بالتحرش وتطالب بـ 12 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت المساعدة السابقة للنجم الأميركي، روبرت دي نيرو، تشيس روبنسون، دعوى قضائية مطالبة بتعويض قدره 12 مليون دولار عن اتهامات للممثل الأميركي بالتحرش الجنسي والإساءة اللفظية.

وقالت المساعة السابقة في دعواها إن دي نيرو (76 عاماً) كانت يترك لها تسجيلات صوتية على الهاتف مليئة بالألفاظ المبتذلة، فضلا عن تخويفها وتهديدها وهو في حالات سُكر، نقلا عن شبكة "abc" الأميركية.

واتهمت روبنسون، الممثل الشهير بالتعامل غير العادل مع النساء وممارسة التمييز ضد المرأة.

Advertisements

وأطرف ما جاء في دعوة روبنسون (37 عاما) أن النجم كان يطلب منها أشياء غريبة، مثل حك ظهره ومساعدته في ارتداء قمصانه ووخزه لإيقاظه من النوم.

ويأتي هذا الإجراء القانوني بعد 6 أسابيع من رفع شركة تابعة للنجم، دعوى قضائية استباقية ضد المساعدة السابقة تسعى للحصول على 6 ملايين دولار، متهما إياها بسرقة أموال.

وعملت روبنسون مساعدة تنفيذية للنجم، ثم لاحقا نائبة له في شركة الإنتاج.

وأكدت روبنسون أن اتهامها بسرقة مئات الآلاف من الدولارات غير صحيح، مشيرة إلى أن الدعوى الانتقامية جاءت بعد استقالتها.