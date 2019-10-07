أحدث ظهور لـ”صفاء أبو السعود” فى حفل زفاف بحضور نجوم الفن والمجتمع

فى أحدث حضور ظهرت الفنانة السابقة صفاء أبو السعود ، وشارك عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف “شهد” كريمة م.اسماعيل مرسي وحرمه وفاء عكه والعريس “م.عمرو أحمد ” وذلك داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا.

كان ضمن الحضور الشيخ صالح كامل وحرمه الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود ، وكريمتيهما والنائب علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبة والفنانة زينة.

بالإضافة إلى عدد من مشاهير المجتمع منهم محمد عوف ورجب عوف ومحمد مظلوم وهاني العوضي ومحمد التاجوري وعلي البدري ورامي سعيد، وأشرف فيليب، والعميد وليد العشري وشيرين كريمة د.عادل إمام، واللبنانية صباح غريب ،د.طارق زيدان، وحرمه ومحمد جمال الدين، م.معتز بالله سعد وحرمه وم.وائل رفعت وحرمه ومحمد شبانه وحرمه.

وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص المتتالية التي أشعلها نجم الحفل تامر حسني حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

شارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام الذي قدم فقرة مبهرة من الـfire works بالإضافة إلى استعراض إفتتاح فقرة تامر حسني.

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تألقت العرس بفستان زفاف خطف أنظار الجميع من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وحرصت والدة العروس وفاء عكه علي تقديم اغنية “امورتي الحلوة” بمشاركة تامر حسني وفرقته وسط آجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.

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