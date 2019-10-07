السوبر ستار راغب علامة يضمّ أكبر عدد من المشتركين

ضمّ السوبر ستار راغب علامة في حلقة الأمس من برنامج ذا فويس الذي تنتجه وتعرضه قناة "أم. بي. سي" ثلاثة مواهب جديدة من المشتركين في البرنامج الذي تُعرض منه حالياً الحلقات المسجّلة والتي تتضمّن مرحلة إختيار الأصوات والمواهب التي تقدّمت للمشاركة في البرنامج.

وتمكّن السوبر ستار في حلقة اليوم من التفوّق على زملائه المدرّبين متمكّناً من إقناع أكبر عدد من المشتركين بالإنضمام إلى فريقه في الحلقة التي عُرضت مساء أمس، حيث تمكّن من ضمّ المشترك يوسف هناد من المغرب واصفاً إيّاه بالموهبة الإستثنائيّة، كما ضمّ المشتركة دعاء لحياوي من المغرب أيضاً مثنياً على صوتها وعلى جمال شكلها، ومازحها قائلاً: "أنا سبت قلبي هناك وراجع .. أنا مش ممكن أسيبك"، ليضمّ أخيراً المشترك اللبناني ميشال شلهوب صاحب الصوت الجبليّ واصفاً إيّاه بالمميّز جداً لأنّه تمكّن من أن يجمع صوتيْن في صوت واحد.

وبهذا يكمل مشوار " ذا فويس" في مرحلة إختيار الأصوات، وتشتدّ المنافسة بين السوبر ستار وزملائه النجوم المدرّبين الذين يقودون الفرق الأخرى المتنافسة قبل أن تبدأ مرحلة البثّ المباشر حيث من المنتظر أن تُبثّ أوّل حلقة مباشرة على الهواء بتاريخ ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ ليستمرّ البرنامج حتّى نهاية العام الحالي.

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