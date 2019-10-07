"Cry for me" لـ كاميلا كابيلو تحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة

نيويورك - لايف ستايل
حققت أغنية Cry for me التي طرحتها المغنية الأميركية كاميلا كابيلو، 2 مليون و100 ألف مشاهدة بعد مرور يوم على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
وقبل طرحها، كشفت كاميلا كابيلو عن موضوع الأغنية، قائلة "أظن كل شخص ينتابه هذا الشعور في يوم من الايام عندما استطاع حبيبه ان ينساه سريعا وقبله .. بالتأكيد تريد ان تراهم سعداء ولكن ليس بهذه السرعة".
وكانت كاميلا كابيلو طرحت منذ أسابيع أغنيتها الجديدة Shameless وقبلها اغنية Senorita الذي شاركت في غنائها مع المغني الأمريكي شون مينديز.
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