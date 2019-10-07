دانييلا رحمة ونيكولا معوض معاً في العودة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان أن العمل الدرامي الذي سيجمع الفنانة دانييلا رحمة مع الفنان نيكولا معوض سيكون بعنوان "العودة". وذلك بالتزامن مع انطلاق تصوير مشاهده في بيروت.

يتألف العمل من 30 حلقة، وهو من كتابة المغترب رائد أبو عجرم باللغة الانكليزية، وعالجه درامياً باللغةِ العربية الفنان طارق سويد فيما يخرجه إيلي السمعان. وهو يجمع العديد من النجوم بينهم رودريغ سليمان، وسام صباغ، يوسف حداد، أسعد رشدان، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، ساشا دحدوح، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، ليزا دبس، رنين مطر، يمنى بو حنا، وغيرهم من الوجوه المعروفة والجديدة.

وبحسب المعلومات الصحفية، فإن عرضه سينطلق مع بداية العام الجديد على محطة "MBC" ليتابع المشاهدين قصة رومانسية تشويقية، محورها الماضي وتداعياته على الحاضر، في البيئة اللبنانية. حيث تعود بطلة العمل دانييلا رحمة الى لبنان بعد سنواتٍ من الهجرة، على وقع خبرٍ سيء يطال أحد أفراد عائلتها. فتتعرف على ثلاثة شبان هم نيكولا معوض، وسام فارس وايهاب شعبان لتُكمِل القصة بعلاقات متشعبة حيث ستتوه بخيارها العاطفي

