شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى : فيلم "الممر" أظهر قوة وإنسانية الجيش المصرى فى آن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم أحمد صلاح حسنى عن سعادته بردود الأفعال القوية التى تلقاها بعد عرض فيلم "الممر" الذى يشارك فى بطولته بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، والذى عرض أمس الأحد على شاشة ON E تزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قدم حسنى أهم أدواره خلال أحداث الفيلم الذى سطر قوة وعزيمة القوات المسلحة .

وقال حسنى لـ"الخليج 365" إن فيلم "الممر" أظهر عدة جوانب للجيش المصرى أبرزها "القوة والعزيمة" فضلا عن الجانب الإنسانى للشعب المصرى الذى قهر كل الصعاب، وكان إيمانه بالله عز وجل أعظم من التخطيط والتكتيك .

وأشار حسنى إلى أن التفاف العائلات المصرية حول عرض الفيلم أمس، حقق معادلة كبيرة بين أفراد الشعب وألهب حماس الجميع، لافتا إلى أن ردود الأفعال سواء جماهيرياً أو على السوشيال ميديا أوضحت الجانب الوطنى وحب مصروترابها فى قلب كل فرد منا .

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يذكرأن فيلم "الممر"، تم عرضه مساء أمس فى تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود أفعال الجمهور .

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.