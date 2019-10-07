شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب عماد كمال يطرح "ضربة قاضية" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب عماد كمال أغنية وطنية جديدة علي يوتيوب بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "ضربة قاضية"، من كلمات وألحان أحمد عصمت، وتوزيع أحمد إسماعيل ومحمد عطية، ومن إخراج محمد محسن

من ناحية أخرى يستعد عماد لطرح أغنية جديدة بعنوان "طلعنى على المسرح" من كلمات إسلام سعد، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام عبد الحسن، وهندسة صوت وميكس وماستر إسلام غلاب،

المطرب "عماد كمال" هو الصوت الأصلى لكل الأغنيات التى قدمها الفنان أكرم حسنى وكذلك أحمد فهمى فى برنامج "أبو حفيظة" ومسلسل "الواد سيد الشحات" و"ريح المدام" و"الزوجة الـ18"، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية والتى غناها مع المطربة بسنت النبراوى.