شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي وماريا كارى فى حفل غنائى لإطلاق العد التنازلي لـ"إكسبو دبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم الإماراتى، حسين الجسمى والمغنية الأمريكية ماريا كاري، في 20 أكتوبرالجاري حفل غنائى، لإطلاق العد التنازلى لانطلاق فعاليات "إكسبو 2020 دبى".

وكتب الجسمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" احتفلوا معنا بعام واحد على انطلاق الحدث الأروع في العالم، ننتظركم ببرنامج وعرض غنائي رائع تشاركنا به الفنانة ماريا كارى

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال، الفنان حسين الجسمى أغنية "مهم جدًا" وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.