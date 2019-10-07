شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى ايلات..عزت العلايلي يروي كواليس الفيلم وشعوره بعد عرض العمل عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما ان تم طرح فيلم الممر بالأمس عبر قناة أون أي أثني الجمهور علي الجودة التي ظهر الفيلم عليها وصناعته بطريقة احترافية و يخلد ملحمة من ملاحم عديدة لأبطال الجيش المصري مرت بهم من النكسة إلى النصر العظيم عام 1973.

وهو الفيلم الذى ذكر المشاهدين بسلسلة من الأعمال الفنية العظيمة التي حاولت تخليد تلك الملاحم منها فيلم ( الطريق إلى إيلات ) الذى سلط الضوء علي واحدة من أهم عمليات جنود سلاح البحرية في التاريخ حينما دمروا واحد من أهم نقاط قوة إسرائيل آنذاك.

فيلم الطريق إلي إيلات عبر الفنان عزت العلايلي الذى جسد قائد العملية داخل أحد الفيلم عن إحساسه فورعرض السيناريو عليه بأحد البرامج التليفزيونية على قناة الحياة الذى حل فيها ضيفاً مع عدد من أبطال العملية الحقيقيين.

الطريق إلى إيلات وما ان تحدث عزت العلايلي عنه تذكرأول ما تبادر إلى ذهنه حين تسائل عن المخرج قائلاً فى نفسه ( ها نقدر ولا لا) لأهمية العملية والفيلم الذى سيقوم بتصويره برفقة صناع العمل، ليقول خلال البرنامج انه اطمئن حينما علم أن مخرجة الفيلم هي إنعام محمد علي لما لها من مميزات عديدة ستساهم فى نجاح الفيلم.

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كما كشف الفنان عزت العلايلي انهم وأثناء كواليس الطريق إلى ايلات بدأوا بتصوير العملية ذاتها التي تظهر فى نهاية العمل مما جعل أبطال العملية الحقيقيين يعتقدوا أنهم سينتهوا من الفيلم بعد نهاية التصوير قبل أن يتخذ التصوير عاماً كاملاً.