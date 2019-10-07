شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة فيلم الممر على ON E يجمع العائلات المصرية حول الشاشة في أمسية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مشاهدة فيلم الممر على ON E أعاد الألفة واللمة للأسر المصرية مرة أخري في أمسية رائعة، استطاع فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة أن يعيد شغف الجمهور المصرى للأفلام الوطنية بعد سنوات طويلة من مشاهدة نفس الأفلام التي تم تناولت حرب أكتوبر والنصر العظيم للجيش المصري، ولم تشهد كل السنوات الماضية صناعة فيلم عن الحرب بهذه الحرفية والتي كشفت إحدي بطولات الجيش المصري قبل انتصارات اكتوبر المجيدة، إلي أن جاء فيلم الممر الذي تناول حرب الاستنزاف وهي مرحلة مهمة في تاريخ العسكرية المصرية ومهدت لحرب اكتوبر المجيدة .

ولأول مرة منذ سنوات يجد الجمهور نفسه أمام فيلم وطني جديد في يوم احتفالات السادس من أكتوبر بعدما حفظوا أفلام "الرصاصة لا تزال فى جيبى" و"الطريق إلى ايلات" و"أغنية على الممر" وغيرها من الأفلام المعتاد عرضها في هذا اليوم، حيث عرضت قناة ON E فيلم "الممر" لأول مرة على الشاشات أمس الأحد فى ذكرى احتفالات نصر أكتوبر وحظي بمشاهدة عالية جدا.

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وألتف الجمهور المصرى حول الشاشة الفضية ON E لمشاهدة العرض الأول للفيلم على التليفزيون، وبعد انتهاء العرض حدثت حالة انبهار من قبل الجمهور المصرى بطريقة تنفيذ الفيلم وكيفية تناول حرب الاستنزاف وآداء النجوم المشاركين فى البطولة، واعتبره من الأعمال الوطنية التى ستعيش لفترة طويلة.

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.