بالصور..هكذا احتفلت بطلة سابع جار بعقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة فدوى عابد بطلة مسلسل "سابع جار" بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني يُدعى "تامر"، بأحد مساجد القاهرة. وظهرت "فدوى"، في الصور بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت "جامبسوت" أبيض، واعتمدت ميكاج هادئ وناعم، ونالت إطلالتها إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فدوى عابد، إحدى بطلات مسلسل "سابع جار"، وجسدت شخصية الدكتورة "دعاء"، ونالت بهذا الدور شعبية كبيرة، وشارك في المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة ومن بينهم سارة عبد الرحمن، نيرمين طلعت، هديل حسن، أحمد الأزعر، أحمد داش، بجانب دلال عبد العزيز، شيرين، إخراج هبة يسري وأيتن أمين ونادين خان، وتأليف هبة يسري.

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