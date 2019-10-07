صور..كلمات مؤثرة من "بيونسيه" لـ"تايلر بيري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي
حرصت النجمة العالمية بيونسيه على مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها عبر حسابها بـ"انستجرام"، خلال حضورها حفل افتتاح استوديو النجم تايلر بيري، برفقة زوجها نجم الراب الشهير جاي زي.
وعلقت "بيونسيه"، على الصور قائلة: " أقدم تهانينا يا تايلر، شعرت حقًا بوجود أجدادنا، لم أستطع التوقف عن البكاء، فخورة بك، وتلهمني لأتطلع للمزيد".
واحتفل "تايلر بيري"، مساء أمس الأحد، بإنشاء استوديو سينمائي Hollywood of the South، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.
ويعدّ استوديو Hollywood of the South، واحدًا من أكبر استوديوهات إنتاج الأفلام العالمية.
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