غدًا.. سمير صبري يستضيف فاروق جويدة احتفالًا بنصر أكتوبر على "الأغاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف برنامج "ذكرياتي" الذي يقدمه الفنان سمير صبري، الشاعر الكبير فاروق جويدة، في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر.

تأتي الحلقة في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر، ليتحدث جويدة عن مشواره حياته، وكيف أثرت حرب أكتوبر في وجدانه وإنتاجه الشعري، ويحكي ذكرياته مع ديوانه "أوراق من حديقة أكتوبر"، الذي يحمل إهداء الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

كما يتحدث عن تأليف نشيد الجيش الذي مازال حتى اليوم يتغنى به جنود مصر البواسل في كل طابور صباح، ويقول مطلعه "رسمنا على القلب وجه الوطن.. نخيلًا ونيلًا وشعبًا أصيلًا.. وصناك يا مصر طول الزمن.. ليبقى شبابك جيلًا فجيلًا".

كما يتحدث جويدة عن مجمل أعماله وذكرياته مع مطربي زمن الفن الجميل. جدير بالذكر أن البرنامج من إخراج محمد تركي.