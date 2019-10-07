مصطفى شوقي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أغنيته "ملطشة القلوب"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"دا رهان على حدف طوب/ ونشانك سهمه خايب/ يا ملطشة القلوب/ يا جلاب المصايب".. بتلك المفردات الجديدة طرح المطرب مصطفى شوقي كليب أحدث أغانيه "ملطشة القلوب" عبر موقع يوتيوب، وتجاوزت مشاهداتها 2 مليون ونصف المليون مشاهدة.

مصطفى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" كشف كواليس الأغنية: "الحمد لله على ما تحقق لها من نجاح حتى الآن، ومع توفيق ربنا يعود الفضل في اختيارها والإشراف على مراحلها إلى المنتج نصر محروس، صاحب الرؤية الثاقبة، وانتهينا من مرحلة تسجيلها، نهاية شهر رمضان، ومن وقتها كنا نعمل على إعداد الكليب".

وعن كلماتها، يقول: "بمجرد أن سمعتها فهمتها وتفاعلت معها، وبالفعل (رشقت) في القلب، لأنها مع اختلافها كان هناك حرص من كل المشاركين فيها على خروجها بأفضل صورة، وهذا ما ميز التعاون مع مؤلفها الشاعر صابر كمال وملحنها بلال سرور وموزعها رامي سمير، وأيضا مهندس الصوت هاني محروس".

"ملطشة القلوب" هي أول أغاني "فري ميكس 5"، التي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات الشهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.