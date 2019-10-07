بعد "فينسيا" و"الجونة"."ستموت في العشرين" يحصد ثالث جوائزه من مهرجان هامبورج السينمائي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حصل فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء،على جائزة أفضل إنتاج أوروبي مشترك بالدورة السابعة والعشرين لمهرجان هامبورج السينمائي بألمانيا، وتسلمها مايكل هنريكس المنتج الألماني المشارك في إنتاج الفيلم.

الفيلم نال جائزة النجمة الذهبية في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي،كما حصد جائزة "أسد المستقبل" كأفضل عمل أول للمخرج في مهرجان فينسيا الدولي، ومن المقرر عرضه الخميس المقبل بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا.

"ستموت في العشرين" مستوحى من رواية للكاتب السوداني حمور زيادة بعنوان "النوم عند قدمي الجبل"، ويشارك في بطولته مصطفى شحاتة، أسما مبارك، محمود السراج، طلال عفيفي، بونا خالد، موسيقى أمين بوحافة، مونتاج هبة عثمان، ديكور رشا خفاجي، إنتاج حسام علوان ومحمد العمدة