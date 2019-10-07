إيرادات الأحد.. "joker" يحافظ على الصدارة و"Abominable" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأحد 6 أكتوبر، إيراد قُدر بـ2 مليون و806 آلاف و293 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Abominable" وبلغ إيراده أمس 100 ألف و169 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، بعد تحقيقه 80 ألفًا و741 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم"it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 79 ألفًا و738 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 76 ألفًا و583 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، وحقق 75 ألفًا و532 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Rambo: last blood" بطولة Sylvester Stallone، وحقق 48 ألفًا و795 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم " A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" بعد تحقيقه 39 ألفًا و673 جنيها، وذهب المركز التاسع لفيلم 47 meters down، الذي حقق 37 ألفًا و651 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "dora and the lost city of gold" محققًا 29 ألفًا و256 جنيها.