غدًا.. درة تشاهد "يوم وليلة" في ختام "مالمو السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسافر الفنانة التونسية درة، صباح غد الثلاثاء إلى السويد، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "يوم وليلة" بحفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان مالمو السينمائي.

"يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع.

يُذكر أنه من المقرر عرض الفيلم في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري بالمغرب.

كانت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو، انطلقت في 4 أكتوبر وسط حضور كبير من النجوم والمخرجين ومحترفي صناعة السينما العرب.