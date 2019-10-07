قناة بداية تعلن عودة البث في هذا الموعد

سعادة غامرة من جمهور قناة بداية عبر تويتر، بعد أن أعلنت القناة عبر حسابها عودة البث رسميًّا في ١٥ من أكتوبر الحالي. وتصدر وسم “الوعد 15 أكتوبر” الترند السعودي بعد ساعتين فقط من تغريدة القناة التي قالت فيها: نلقاكم في الـ15 من شهر أكتوبر لعام 2019م. وكانت القناة قد ألمحت قبل أيام إلى عودة البث في وقت قريب؛ حيث نشرت مقطعًا من برنامجها الأشهر وعلقت عليه بالقول: الخطوة الأولى في الطريق إلى قرية زد رصيدك. وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قررت في إبريل 2018، إغلاق قناة بداية حتى إشعار آخر، بعدما رصدت مخالفة بعرضها مشهد إبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة. وكشفت الهيئة في بيان لها أنه نظرًا لما تم رصده من مخالفات على قناة بداية وانتهاء الترخيص الممنوح لها، تم إيقاف بث القناة حتى إشعار آخر للقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما توقف بث قناة بداية الفضائية على موقع يوتيوب بعد يومين من واقعة قيام مقدم إحدى فقرات برنامج حياتك بإبلاغ المتسابق إبراهيم عواد، بوفاة والده بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة. وبدأت الانتقادات تنهال على قناة بداية فور انتشار مقطع فيديو يظهر فيه مقدم البرامج في القناة، محسن بن تركي متحدثًا مع المتسابق إبراھيم عواد، وداعيًا له بالصبر والدعاء قبل أن يعترف له بوفاة والده وسط ذهول الشاب، الذي بدا غير مصدق لما يسمعه من المذيع قبل أن يبدأ بالصراخ ويغادر المكان مسرعًا.

وكانت قناة بداية قد أصدرت بيانًا توضيحيًّا، قالت فيه: إن التصرف الفردي الذي صدر من طاقم الإعداد ومقدم البرنامج، لا يمثل القناة والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وأهمها خدمة المجتمع العربي، موضحةً أنها قررت بعد التحقيق في الموضوع بكافة تفاصيله وتحديد المسؤوليات المناطة بالعاملين، فصل المتسببين وحل إدارة القناة. وقررت قناة بداية تعيين فواز الحارثي مديرًا للقناة، وفيصل الهويمل مديرًا لإدارة المحتوى. يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها وقف البث عن قناة بداية؛ فقد سبق في عام 2017 أن تم وقف البث عنها لفترة. وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في حينه، أن إيقاف بث قناة بداية جاء بسبب ما تم رصده من مخالفات على القناة وانتهاء الترخيص الممنوح لها، موضحةً أنه تم إيقاف بث قناة بداية حتى إشعار آخر للقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.