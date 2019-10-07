الكشف عن سبب إلغاء حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله بموسم الرياض.. وراشد الماجد يوجه له رسالة

ألغيت الليلة المخصص لإحيائها الفنان عبد المجيد عبدالله في موسم الرياض تحت اسم “مجيديات” بسبب الحالة الصحية التي يمر بها منذ فترة.

وغرد عدد من الفنانين من زملاء عبدالله متفاعلين مع خبر غيابه وقال راشد الماجد عبر حسابه في تويتر “ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملح الساحة الفنية” ليرد عليه عبدالمجيد “يسلمك ربي يا بو طلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا”.

كما تفاعل عدد من المغردين مع انتشار أنباء إلغاء ليلة “مجيديات” فقال حساب مجيدي “خبر حزين جداً جداً جداً جداً : إلغاء حفل مجيديات الذي كان مقرر إقامته في #موسم_الرياض بسبب حالة الفنان عبدالمجيد عبدالله الصحية”، وغرد حساب Hela “أنا حزينة جداً بس أهم شي صحته”.