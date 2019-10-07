بعد إلغاء حفله بـ“موسم الرياض“ بشكل مفاجئ وقلق الجمهور.. شاهد: نجل عبدالمجيد عبدالله يكشف حالة والده...

بعد إلغاء حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله في ’’موسم الرياض‘‘ الذي كان قد أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بسبب وضعه الصحي خرج نجله عبدالله ليكشف وضع والده الصحي.

وقال عبد الله في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق ’’سناب شات‘‘: ”لكل من سألني عن الوالد بطمنكم كجمهوره ومتى ما يكون جاهز يظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم“. وأكد عبدالله عبدالمجيد أن الجمهور له مكانة كبيرة في قلب والده، قائلًا: ’’جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون‘‘. وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن أسفهم إزاء عدم استطاعة الفنان عبدالمجيد عبدالله الظهور على المسرح في موسم الرياض، حتى أن الفنان راشد الماجد حاول مواساته عبر حسابه على ’’تويتر‘‘ بنشر مقطع فيديو مجمع لعدة أغانيه.