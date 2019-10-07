بعد عرض الممر.. نشطاء لإياد نصار: "هنقتلك وناخد بالتار"

بعد عرض فيلم الممر أمس على القناة الأولى وقناة"ON E" بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب اكتوبر وانتصارات الجيش المصري 1973، تصدر الفنان اياد نصار محركات البحث المختلفة بسبب أداءه المقنع في تجسيد شخصية الضابط الصهيوني الإسرائيلي الذي يقتل أحد الضباط المصريين بشكل شنيع مما يشعل غضب المشاهدين ويطالبوا بالثأر.

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج"اياد نصار" و"الممر"، وانهالت التعليقات المشيدة بإداءه، وأخرى ساخرة تطالبه بالاختباء خوفا عليه من تهديدات المشاهدين له.

ومن بين التعليقات:"انت تحاول تمشي برا مصر لان الناس مش هتسيبك..انت امبارح اخدت شتايم اكتر من الشتايم اللي اسرائيل اخدتها"،وسخر أخر من رد فعل الجمهور الذي جعل إياد نصار العدو الإسرائيلي حديث السوشيال ميديا بدلا من الأبطال المجسدين لشخصيات ضباط الجيش المصري وقال:" لما تعمل فيلم وطني والي يكسب محبة الناس ويعجبهم الوحيد اللي عمل دور العدو".

وأشاد أخر بتلك الكلمات"كون إنك تكره إياد نصار بسبب إنه قتل جندي مصري في فيلم الممر..يبقي إنت كدا ابتديت تفهم وتحس بعد ما كنت فاقد الإحساس والفهم وبصراحة نجاح كبير لكل أبطال الفيلم اللي أدوا دورهم علي أكمل وجه...الفيلم دا هيفضل التاريخ السينمائي يحكي عنه كتير أخيراً وظفنا القوي الناعمة صح".

وتابع أخر:"حد يقول لاياد نصار أنه أبدع جدا كاسرائيلي وحرق دمي..وعشان كده مش هطيق اشوف وشه لمده سنة ع الاقل وفرحت في نهايه فيه"، و"انت تستخبي في اي حته اليومين دول عشان الشعب واخد الموضوع بجد ولو حد شافك مَش هيسيبك"، واخر يقترح الأسر:" "طب يا جماعة احنا ان شاء الله هنتجمع كلنا عند المنصه النهارده و نشوف بيت اياد نصار فين ونروح ناسره.. انتظرنا يا مجرم يا ابن المجرمين".

وبعد نجاح الممر طالب أحد النشطاء بزيادة إنتاج مثل هذا النوع الأفلام الحربية بالسينما المصرية قائلًا:" لازم يبقي فيه أفلام كتير زي

الممر و يكون انتاج عالمي أضخم و أكبر علشان ولادنا يعرفوا إن الأرض دي اتروت بدم آلاف الابطال الشهداء اللي ضحوا بحياتهم و الابطال اللي عاشوا و حاربوا و أبطال جيشنا اللي حامينا في الحاضر و هايفضل يحمي مصر إلي الأبد".

ونشر عدد من النشطاء صورة للضابط الإسرائيلي الذي جسد اياد نصار شخصيته بالممر.

وطالب أحد الجمهور بشكل كوميدي أن يقوم إياد نصار بتجسيد شخصية وطنية ليعيد حبه بقلب المصريين:"لازم تعمل دور وطني عكس دورك في فيلم الممر علشان ال100مليون مصري بيكرهوك دلوقت"، و"إتاوى إنت دلوقتى بقى يا نجم عشان فى 90 مليون عايزين ياخدوا ب طار محمود".

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" كونك كرهت اياد نصار بسبب دوره في فيلم الممر،فهذا يعني أنه أجاد الدور إلى الحد الذي أقنعك أنه صهيوني وعدو اسرائيلي.. مما يعني أنه أجاد دوره بامتياز..شابووه إياد نصار".

فيما شارك عدد من أبطال فيلم الممر الجمهور فرحتهم بالفيلم مغردين على منصات التواصل الإجتماعي الخاص بهم منهم "هند صبري ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني وأمير صلاح" معبرين عن فرحتهم برد فعل الجمهور المرضي لهم وسعادتهم بنجاح فيلم الممر بهذا الشكل.