"الممر" يُعيد الحماس للعائلة ويكسر روتين الأفلام الوطنية القديمة

تصدر فيلم "الممر" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضه أمس على قناة on e الفضائية، ويعد الفيلم هو الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية، حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري.

نرى أن "الممر" أعاد تجميع العائلات من جديد أمام شاشات التلفزيون وعمل على كسر حالة الروتين التي يواجهها الجمهور في المناسبات الوطنية، حيث شاهده جميع الفئات في كل الأماكن، منها الأسر المصرية والمقاهي والمحلات التجارية، وهو ما خلق حالة من البهجة في الشارع، كما أنه بث فيهم روح الوطنية من خلال معايشتهم لأحداث الثورة والنكسة، وماذا كان يشعر هؤلاء الأبطال خلال فترات النكسة العصيبة وأثناء الانتصارات.

تفاعل الجمهور مع الفيلم معبرين عن إعجابهم الشديد به، وأشادوا بأن كل فنان تم توظيفه في أدوار مناسبة حتى أصبح "الممر" ملحمة تاريخية مشرفة في الوطن العربي بأكمله، وليس مصر فقط، ما جعلهم يتمنون تسليط الضوء على المزيد من الأعمال التي تناقش قضايا الحروب والقصص الإنسانية داخلها.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر، بميزانية تجاوزت الـ100 مليون جنيه

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مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، حيث جرى تصوير الفيلم خلال 3 أشهر في 5 مدن، هي "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة".

كان فيلم "الممر" حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه في السينما، وكان يعتبره البعض مخاطرة بعرض تلك النوعية من الأفلام الحربية، في موسم عيد الفطر المبارك، بإجمالي إيرادات تخطت الـ80 مليون جنيه، حيث أحبه الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الفيلم بطولة كل من أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، وأحمد فلوكس"، تأليف وإخراج شريف عرفة، كتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة.