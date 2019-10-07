الليلة.. عرض فيلم الممر في الأوبرا احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر

يعرض المجلس الأعلى للثقافة، الليلة، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يعقب الفيلم ندوةللحوار مع صناعه ومبدعيه.
يشار إلى أن الفيلم يدور حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية نور أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنيةاعتباراً من عام 1967 حتى بداية الحرب .
يذكر أن فيلم الممر، ببطولة كل من: أحمد عز ، أحمد رزق ، إياد نصار ، أحمد فلوكس ، أمير صلاح الدين ، أحمد صلاح حسني ، محمد الشرنوبي ، محمود حافظ ، محمد فراج، إخراج شريف عرفة .
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