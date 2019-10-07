الليلة.. احتفالية يوم النصر على بيرم التونسي

يقام مساء اليوم، الاثنين، عرض احتفالية "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك في الساعة الثامنةمساء، ومن المقرر أن يكون العرض مجانًا.
يذكر أن العرض من إنتاجفرقة مسرح الإسكندرية وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع.
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