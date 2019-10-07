الليلة.. عرض "القطط" على مسرح ميامي

يقام مساء اليوم، الاثنين، عرض "القطط" على مسرح ميامي بوسط البلد، وذلك في الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن سعر التذكرة 30 جنيها.

" القطط" تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف

وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، مريم البحراوي ، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.