الليلة.. عرض "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير

يقام مساء اليوم، الإثنين، عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن سعر

التذكرة ٢٠ جنيهًا.

يذكر أن العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج

له بمسرح الدولة، بطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.