نوال الزغبي: الخسارة في برنامج The Talent ليست نهاية العالم وإنتهت الزكزكات بيني وبين إليسا

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة للاستفادة من سيطرة مواقع التواصل الإجتماعي على وسائل الاعلام كافة، تنتهز شركة ​روتانا​ الفرصة للاضاءة على مواهب متعددة في لبنان والعالم العربي، من خلال برنامج ​The Talent​ وهو أول برنامج لإكتشاف المواهب الغنائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتترأس الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان المغربي ​عبد الفتاح الجريني​ والممثل اللبناني ​طوني أبو جودة​ والملحن المصري ​محمد رحيم​ والإعلامي السعودي ​فيصل الزهراني​، والتي كانت مهمتها اختيار المواهب الانسب للمشاركة في البرامج، بعدما تلقت عشرات الآلاف من طلبات المشتركين المصحوبة بالفيديوهات التي سجلوها.

تحت شعار "غرد للنجومية"، سيمنح برنامج "The Talent" الفائز باللقب توقيع عقد مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" لإنتاج أعماله، كما قد تتاح فرصة الإنتاج أيضاً للمتسابقين الذين يصلون الى المرحلة النهائية.

وأطلق البرنامج يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي في بيروت، حضرته الفنانة نوال الزغبي و​شربل ضومط​ وحبيب رحال ومارك صوما من شركة روتانا، بعدما وصل البرنامج الى المرحلة الثالثة، اي مرحلة اختيار افضل خمس مشتركين، حيث يتأهل منهم ثلاثة الى المرحلة النهائية ويفوز واحد منهم باللقب في حفل سيعرض على التلفزيون.

وأشارت الزغبي الى ان هذا البرنامج بفكرته الجديدة والعصرية، دفعها الى المشاركة فيه بعدما كانت رفضت المشاركة في العديد من برامج اكتشاف المواهب ضمن لجنة التحكيم بإعتبار هذه البرامج "موضة قديمة".

وحول تعليقاتها الموضوعية على اداء المشتركين، أكدت الزغبي لموقع "الفن"، انها أمام هواة وأشخاص غير محترفين، وكان دورها مساعدتهم في تطوير ادائهم من خلال الإضاءة على اخطائهم، ومن دون تحطيمهم بطريقة التعليق.

وإعتبرت ان جميع لجان التحكيم ببرامج الهواة، لديهم الخبرة ولا تقتدي بأحد منهم.

وعن النصيحة التي لاتزال تذكرها منذ انطلاقتها من برنامج "ستوديو الفن"، اعتبرت ان مشاركتها فيه كانت في سن صغيرة، وكانت مشاركة جميلة وسريعة، ولفتت الانتباه الى انه ليست نهاية العالم بالنسبة للذي لم ينجح في برنامج The Talent، بل على العكس هي إنطلاقة نحو شيء اهم.

وعن المصالحة بين نوال وإليسا وإلقاء اللوم على الصحافة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، اجابت نوال بأن سوء التفاهم بينها وبين إليسا انتهى، وهناك جهات اصطادت في الماء العكر، وان بعض "الزكزكات" بينهما اشعلت الخلاف وذلك أمر طبيعي، لكن لا نوايا سيئة بينهما وهذا أهم شيء.

أما عن تسريب احدى اغنياتها مؤخراً، فأشارت الزغبي الى أن روتانا تعمل على ايقاف هذه الأغنية، رغم النجاح الذي حققته وعدم اقتناع الزغبي بالاغنية.

وتخللت المؤتمر مشاركة طوني أبو جودة عبر إتصال بالصوت والصورة، وتحدث عن تجربته في البرنامج كعضو لجنة تحكيم، وأكد أن التركيز في اختيار المشتركين كان على الصوت والحضور والكاريزما والفكرة، التي هي تقديم المشتركين في فيديوهاتهم.

وكان هناك إتصال أيضاً مع السيدة كندة إبراهيم من شركة روتانا، والتي تحدثت عن التصويت عبرتويتر، وعن أهمية البرنامج في تعزيز المحتوى الرقمي.

نجاح نجم The Talent يعتمد على التصويت طوال مرحلة البرنامج من خلال تطبيق The Talent، أو التصويت عبر الرسائل القصيرة، أو عبر تويتر، حيث تم إطلاق ميزة التصويت المباشر بإستخدام الرسائل الخاصة أونلاين لاول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف منح متابعي برنامج The Talent حصرياً فرصة التصويت للمشترك المفضل أونلاين.