وائل كفوري "ملك الرومانسية" حقق شهرة كبيرة وعلاقته بطليقته أثارت الجدل.. وهل يتزوج بعدها؟

ميرنا وليد - بيروت - دخل عالم الفن وهو في عمر صغير، واستطاع بموهبته الكبيرة أن يشق طريقه نحو هذا العالم ليتربع بعد سنوات قليلة على عرش الموسيقى الرومانسية، فأصبح لقبه "ملك الرومانسية".

حياته الشخصية أثارت الجدل بسبب الغموض الذي اعتمده في تصريحاته، إلا أنه في الفترة الاخيرة ظهر بشكل مغاير فكشف عن أمور لم تكن واضحة لمحبيه، لكن كيف بدأ ​وائل كفوري​ مشواره وصولاً الى القمة؟

طفولته

وائل كفوري أو ميشال الكفوري هو الابن الثاني في عائلة مؤلفة من 6 أشخاص، والده إيميل كفوري ووالدته هدى شربل، له شقيقتان وهما ريما وميرنا، وشقيق واحد اسمه ميلاد.

ورث وائل كفوري موهبة الغناء وخصوصاً أداء المواويل من والده، الذي برع في هذا المجال، وكانت عائلته تحب الموسيقى لذا كانت أكثر من شجعه على احتراف هذا المجال، خصوصاً والدته التي رأت فيه مشروع فنان مشهور. لكنّ ذلك لم يمنعه من إكمال علمه، إذ بعد أن أنهى دراسته الثانوية انتقل من مسقط رأسه زحلة الى ​بيروت​، لإكمال دراسته في جامعة الروح القدس الكسليك.

إشتراكه في ا​ستديو الفن​

خلال دراسته سمع وائل كفوري ببرنامج "استوديو الفن" للمخرج ​سيمون أسمر​، فشارك في البرنامج وأذهل لجنة التحكيم وعلى رأسها الفنان القدير روميو لحود.

شارك في دورته العديد من الفنانين، الذين أصبحوا اليوم نجوماً في العالم العربي، ومنهم ​ديانا حداد​، كلودا الشمالي، ​إليسا​، كاتيا حرب، جوانا ملاح، ​معين شريف​، وكاتيا فرح، وإستطاع الحصول على الميدالية الذهبية.

الشهرة بعد استوديو الفن

بعد استوديو الفن برزت نجومية وائل كفوري ، بصورة كبيرة جداً. وشكّل ظاهرة في ذلك الوقت جعلت رئيس الجمهورية حينها إلياس الهراوي يتكّلم عن وائل وصوته الجبار. وإشتهرت أغنيات وائل كفوري بسرعة كبيرة خصوصاً أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل"، التي لا تزال حتى الآن تُطلب وتُغنّى في كافة أنحاء العالم العربي.

أغنيات وائل كفوري تروّج لنفسها

ما يميز وائل كفوري عن غيره من الفنانين، أنه يختار أغنيات يعرف مسبقاً أنها ستنجح، والمثير للاهتمام أنّ وائل نادراً ما يصوّر أغنياته على طريقة الفيديو كليب، هو الذي قال قبل فترة إنه لا يرى نفسه ممثلاً، لذلك لا يصور أغنياته على طريقة الفيديو كليب. من جهة أخرى أجمعت الاقلام الصحافية في كل العالم العربي أن وائل كفوري ليس بحاجة إلى الترويج لأغنياته، فما يلبث أن يطرح ألبوماً، حتى ينتشر بصورة كبيرة. يعتبر وائل كفوري الفنان الأكثر مبيعاً، والذي يحضره العدد الاكبر من الناس وقد استطاع أن يثبت ذلك في صيفي عامي 2017 و 2018، حين عاد بقوةعبر إحيائه عدد كبير من المهرجانات، والتي كانت بطاقاتها كلها مباعة بشكل كامل، و وائل كفوري بكل بساطة اسم كفيل في إنجاح أي مهرجان.

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حياته العاطفية

تزوج وائل كفوري من الشابة الجميلة أنجيلا جورج بشارة في أواخر شهر كانون الثاني/يناير عام 2011 مدنياً في قبرص، لينهي بذلك الشائعات حول حقيقة ارتباطه، ويقول وائل كفوري في هذا النطاق إنه تزوج سراً لأنه تربّى على الخصوصية، وعلى هذا الأساس لم تكن تظهر زوجته معه في المناسبات والاحتفالات، إضافة إلى أنه قال إنها هي لا تحب الظهور في الإعلام أيضاً.

رزقا بابنتهما الأولى وأسمياها "ميشيل"، بناء على رغبة زوجته في يوم عيد ميلاده الموافق في 14 أيلول/سبتمبر عام 2014، وفي ما بعد قال إنه أسمى إبنته على اسمه لكي يبقى الاسم متداولاً في العائلة، فهو فخور باسمه على الرغم من أنه غيّره من أجل العمل. وفي الأول من حزيران/يونيو عام 2016 رزق وائل كفوري بابنته الثانية، وأطلق عليها اسم ميلانا.

لا يحب وائل كفوري أن يُظهر ابنتيه في الاعلام، وذلك لأنه يخاف عليهما ولا يريد أن تتعقد الأمور في حياتهما، لأن والدهما انسان معروف.

طلاقه من زوجته

خبر طلاق وائل كفوري من زوجته انتشر بقوة في الماضي، وكان في بعض الأحيان ينكر الأمر إلا أن موقع الخليج 365 كان قد أكد الموضوع عبر مصادر خاصة، أشارت لنا أن الثنائي أنهى زواجه وكل من الطرفين يعيش منفصلاً عن الاخر. أما الفتاتان فهما مع أنجيلا التي تعتني بهما ووائل كفوري يراهما متى يريد.

مشاكله مع طليقته إلى العلن

في تموز/يوليو عام 2019 اعلنت احدى الاعلاميات خبر طلاق وائل كفوري على برنامجها، مؤكدة أن وائل هو من أتاح لها هذه الفرصة بالكشف عن حياته الشخصية. ولكن فجأة علت الاخبار حول رفع طليقة وائل دعوى قضائية ضده، بسبب عدم تكفله بدفع النفقة في الوقت المحدد، إضافة الى بعض الامور الاخرى التي كان متفق عليها ولكنها لم تنفذ. هنا انقسم الجمهور بين مؤيد لأنجيلا وآخر مؤيد لـ وائل كفوري ، وبعد حوالى الشهرين من التخبط الاعلامي والقضائي حصلت التسوية بينهما التي شملت بأن تأخذ أنجيلا حقوقها كاملة بشرط أن لا تصرّح بأي تفصيل حوله أو حول علاقتهما، خصوصاً بعد الاخبار التي انتشرت حول تعنيفه لها خلال فترة زواجهما.

إشاعة دخوله في علاقة مع ​جيسيكا عازار​

في فترة انتشار أخباره مع طليقته، كانت تظهر الاعلامية جيسيكا عازار دوماً إلى جانب وائل كفوري ، وأشاعت بعد الصحف أنهما سيتزوجان أو أنهما فعلاً دخلا القفص الذهبي وأبقيا الامر سراً.

موقع الخليج 365 التقى جيسيكا عازار، التي أكدت أنهما ليسا على علاقة ولم يتزوجا نافية كل ما يدور في الاعلام حول وجود علاقة حب بينهما، وقالت إن الظروف ووجودها الى جانبه كصديقة، جعلت الإشاعات تنتشر بقوة من دون أن تكون صحيحة.