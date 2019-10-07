تراند اليوم : فيلم Joker يحقق إيرادات 100 مليون جنيه

تصدر فيلم Joker لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية في الأسبوع الأول من عرضه محققًا 93 مليونا و500 ألف دولار أمريكي بعد طرحه في دور العرض الأمريكية 4 أكتوبر.

وكانت الشرطة الامريكية ، الغت عرضين لفيلم Joker في منطقة شاطئ هانتينجتون بولاية كاليفورنيا الامريكية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة العنف والشغب يوم الخميس الماضي.

فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد هذا العمل النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاماُ والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.