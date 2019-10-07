تراند اليوم : فنانة شابة تكشف عن مدرسة وهمية للتمثيل يتم فيها تصوير أفلام جنسية

أقامت ممثلتان دعوى مدنية ضد الممثل جيمس فرانكو (41 عاماً) اتهمتاه فيها بإدارة مدرسة وهمية للتمثيل استغل عبرها الشابات الحالمات ببدء مشوارهن في مجال التمثيل باختبارهن عاريات أو بتصويرهن في مشاهد جنسية صريحة.

واتهمت الدعوى المُقامة في محكمة لوس انجليس العليا الممثل المرشح لجائزة أوسكار والذي يؤدي حالياً دور بطولة في مسلسل “ذا ديوس” على HBO باستغلال الشابات الطامحات في التمثيل في مدرسته التي أُغلقت الآن.

في هذا السياق، قال مايكل بلونسكر، محامي فرانكو، في بيان إنّ “جيمس لن يدافع عن نفسه بشكل كامل فحسب، بل سيسعى للحصول على تعويضات من مقيمتي الدعوى ومحاميهما لإقامة هذه الدعوى الحاقدة بغرض الشُهرة”.