شاهدوا.. طرافة راغب علامة وزوجته في إحدى حفلات الخطوبة تشعلان المواقع

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مقطعاً مصوراً سجل للفنان اللبناني راغب علامة وأحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وظهر فيه الأخير وهو يحيي إحدى حفلات الخطوبة وتبين أن زوجته جيهان هي التي تقوم بالتصوير.

وأثناء الغناء توجه إليها راغب وهو يقوم بحركات طريفة بيديه ما جعلها تضحك قبل أن تسلط الكاميرا عليهما معاً.



وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات وشاهده على احدها أكثر من 11 ألف منهم في ساعات قليلة بعد نشره.

ويشار إلى أن راغب نشر عبر حسابه الخاص على التطبيق فيديو تضمن تسجيلاً لمشاركة مشتركة The Voiceإحدى أصحاب الهمم وئام رضوان.

وأرفقه بتعليق مؤثر جاء فيه: “في أداء أبكى الجميع. ‏المشتركةوئامرضوانمن خلال‎ذافويس تحدّت الألم بالأملواستطاعت أن تزرع الورود في مسيرة حياتهاوأن تدخل الى قلوب الملايين بفضل إرادتها وعزمها وتصميمها على النّجاح.وئام رضوان عم شوف إنك عم تعطي للعالم درس بالإرادة والحياة. برافو برافو برافو”. وأحدث من خلاله أكثر من 213 ألف مشاهدة.