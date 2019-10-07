مقطع فيديو يوثق اعتداء رجل تركي على طفل أردني ووالدته

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف عن حادثة اعتداء رجل تركي على طفل أردني الجنسية ووالدته في مدينة ” مرسين ” التركية .
الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الأردني وتدخل السفارة الأردنية في أنقرة ومطالبات بالتحقيق في الأمر .
ويظهر في مقطع الفيديو الطفل الأردني البالغ من العمر خمسة أعوام وهو يقف بجانب والدته ويتحاوران مع سيدة تركية وأطفال يقفون بجانبها في محاولة منها لحل الخلاف بين الأطفال .
ثم يصل الرجل الذي يقوم بصفع الطفل بقوة ويسقطه أرضا .. كما قام بدفع الأم بطريقة عنيفة وطردها من المكان .
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية بقيامها فور علمها بالحادث بالتواصل مع السلطات التركية المختصة والتي بدورها القت القبض على المعتدي الذي يخضع الآن للتحقيق .
وأن السفارة الاردنية في انقرة تواصلت مع ذوي الطفل وتعمل على تقديم الدعم والمساندة لهم في هذا الحادث .
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