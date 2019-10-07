شاهد: فتاة معنفة بخميس مشيط كانت تصرخ باستمرار بموت.. وحقوق الإنسان تعلق

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمملكة ، مقاطع فيديو عديدة يسمع فيها ما بدا أنه صراخ شديد وتألم من سيدة قال معلقون إنها تتعرض للتعنيف في منطقة خميس مشيط.

ووفقاً للمعلومات المتداولة فإن واقعة التعنيف وثقتها جارة للضحية قامت بتصوير المقاطع ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقق مشاهدات بعشرات الآلاف.

وفي أول تعليق رسمي على هذه الواقعة الصادمة قالت هيئة حقوق الإنسان في المملكة إنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ”معنفة الجبيلة“ و“معنفة خميس مشيط“.



وأكدت الهيئة قي تغريدة بموقع توتير أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.