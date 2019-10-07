الكشف عن البوستر التشويقي لفيلم هيفا وهبي

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Oct 07, 2019
طرحت شركة Snapers Production للمنتج محمد الوزيري البوستر التشويقي للفيلم السينمائي “أشباح أوروبا” الذي كان يحمل اسم “عقد الخواجة” في السابق.
ونشر الحساب الخاص بالفيلم على إنستغرام صورة للملصق الدعائي، كاشفاً عن البوستر التشويقي لفيلم “أشباح أوروبا” إنتاج Snapers Production. قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد شريف يسري وإخراج محمد حماقي.
العمل من بطولة هيفا وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، معتصم النهار، أروى جودة وغيرهم.
فيلم “أشباح أوروبا” هو من نوع الاكشن، حيث تخضع هيفا لتمرينات على بعض الحركات التي يحتاج لها دورها في العمل.
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