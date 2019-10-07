شكرا لقرائتكم خبر عن اياد نصار يستقبل رسائل عنيفة من الجمهور المصرى بعد مشاهدتهم لـ "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اياد نصار ظهر في دور ضابط جيش الدفاع الاسرائيلي في فيلم الممر، وبعد عرض الفيلم لأول مرة على قناة "ON E"، أمس الأحد، تصدر هاشتاج الفنان اياد نصار تريند تويتر، وذلك بسبب إعجاب المشاهدين بشخصية الضابط الإسرائيلي الذى قدمها فى فيلم الممر

أشاد المتابعين ببراعة اياد نصار في تقديم الشخصية، لدرجة كرههم له.وجاءت التعليقات كالتالى، على الهاشتاج، " أت تستخبي في أي حته اليومين دول عشان الشعب واخد الموضوع بجد، انت فين يا إياد اوعى تيجي مصر المصريين هيقطعوك بسنانهم دا انت كرهتنا في الإسرائيليين اكتر واكتر، استخبر من المصريين الفترة دى، وتمثيل اياد نصار دا جبار لدرجه انه كرهني فيه حرفيا وفي كل لحظه كان نفسي اروح اضربه، بجد ممثل بارع جدا".

يذكر أن فيلم الممر تم عرضه مساء، أمس الاحد، فى تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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