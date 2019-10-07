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شكرا لقرائتكم خبر عن اياد نصار يستقبل رسائل عنيفة من الجمهور المصرى بعد مشاهدتهم لـ "الممر" والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن فيلم الممر تم عرضه مساء، أمس الاحد، فى تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.
وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
اياد نصار
اياد نصار
رسائل الجمهور المصرى لاياد نصار على تويتر
اياد نصار
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