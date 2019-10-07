شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى غاضبة من تسريب أحدث أغانيها: صعقت أول ما نزلت وحاولت أوقفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن غضبها من تسريب أحدث أغنياتها "بدك تسأل على"، لافتة أنها لا تعرف من وراء التسريب وصعقت فى البداية وحاولت إيقافها. Advertisements وأكدت نوال فى لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، أن ما حدث فاجأها، لأنها لم تكن تنوي طرحها في هذا التوقيت، وذلك لأن كل شيء وله وقته المناسب، مشيرة إلى أن الأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات.

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