شكرا لقرائتكم خبر عن " الممر " يتصدر "تويتر" بعد عرضه الأول على ON E.. وإشادات فنية بالفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم "الممر" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث تفاعل معه ملايين المصريين والعرب الذين حرصوا على مشاهدة فيلم الممر أمس بعد عرضه الأول علي شاشة قناة on e.

وعلق الفنان أحمد صلاح حسنى ، عبر حسابه على "تويتر"، بعد عرض الفيلم قائلا:" شرف كبير لي أن أكون واحدا من ضمن أبطال هذا العمل العظيم.. فيلم للأجيال القادمة #الممر".

فيما قال الملحن رامي جمال :" #الممر فيلم روعة لو اتفرجت عليه ألف مره مش همل تحفه وبيبكي ويضحك ويحمس الله على الإبداع هو ده الفن اللي بجد".

فيلم "الممر" من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، و اياد نصار ، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج ، وأحمد صلاح حسنى ، حقق الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه فى عيد الفطر 2019.

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