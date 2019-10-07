فنانة شهيرة تتهم المطرب آدم بالاعتداء عليها جسدياً

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة وعارضة الأزياء السورية إنچي خوري بعد أن ظهرت في أحد المقاطع المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، وهي تتحدث عن اعتداء المطرب آدم عليها جسدياً وخطفها بصحبة الفنانة اللبنانية قمر.
ونشرت مجموعة من الصور أظهرت من خلالها الاعتداءات التي تعرضت لها من آدم، وأكدت أنها لن تسكت عن حقها تماماً، وستقوم بمقاضاته وستوكل محامياً ليعيد لها حقوقها، وطالبت من محبيها ومتابعيها بأن تتواصل مع الإعلامي نيشان لتظهر معه وتكشف حقيقته، وأشارت إلى أنه بدلاً من أن تقوم بضربي كان يجب عليك أن تصالحنا بدلاً من أن تظهر بهذا الشكل.
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إنچي خوري: الله سيعيد حقي ولا نعيش في غابة
وأكدت أن الله سيعيد لها حقوقها، وأننا لا نعيش بالغابة، ولكنها لم ولن تترك حقها تماماً، وما قام به من اعتداءات جسدية عليها لن يمر بهذا الشكل.
وكشفت أنه قام بضربها بسبب وعد إحدى الفنانات اللبنانيات له بسيارة جديدة، وأن الضرب الذي تلقته منه لم تتلقه منذ سنوات طويلة عندما كانت طفلة مع أبيها، وانفعلت بشكل كبير، وأكدت أنها ستذهب للطبيب الشرعي وسيعيد لها القانون حقها، وأنه سيأتي ليعتذر لها وسيعلم وقتها أنه أخطأ في حقها بسبب الأموال التي وعد بها.
يشار إلى أن إنچي خوري تمتلك ما يقرب من مليون متابع على إنستقرام، ودائماً ما تثير الجدل بنشر مقاطع جريئة، وتتحدث دائماًعن العلاقات الجنسية.
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